Leerlingen uit Zelzate ontwerpen nieuwe brug over het kanaal Gent-Terneuzen

"Via een videospelletje op de iPad, liet ik de leerlingen kennismaken met brugconstructies. Ze konden ontdekken welke brug stevig is en welke niet", vertelt Vanlerberghe. "Daarna zijn ze per 2 aan de slag gegaan: ze hebben eerst een technische tekening gemaakt en uiteindelijk moesten ze een maquette maken met "frisco"-stokjes."

Vanlerberghe was enorm onder de indruk van de creaties. "Een van de bruggen was zodanig stevig gemaakt, dat er zelfs een leerlingen op kon zitten! Ook bij andere duo's viel de stevigheid op en heel veel bruggen hadden een mooi ontwerp. Misschien zit er wel ergens een leerling tussen die later echt bruggen kan bouwen."