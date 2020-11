Man steelt hond terwijl baasje winkelt op De Keyserlei in Antwerpen

Getuigen hadden opgemerkt hoe een man met een zwarte lederen vest het dier had losgemaakt en ermee was weggewandeld richting de Van Eycklei. De politie probeerde de dief met de hond nog te vinden in de onmiddellijke omgeving, maar zonder resultaat. De beagle is een zevenjarige teef en luistert naar de naam "Marley". Ze is voorzien van een Spaanse chip.