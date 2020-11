Mechelen plaatst kindvriendelijke borden bij speelterreinen: "Duidelijke signalisatie voor de weggebruiker"

In Mechelen komen er op vraag van de kinderraad verschillende waarschuwingsborden in de buurt van speelterreinen of plaatsen waar veel kinderen spelen. De zogenoemde kindvriendelijke borden hebben twee doelen: "Enerzijds dienen ze als visualisatie voor kinderen om aan te geven waar er speelgelegenheden zijn. Anderzijds dienen ze als duidelijke signalisatie voor de weggebruiker om voorzichtig te rijden in die buurten", vertelt schepen van Jeugd, Abdrahman Labsir (Open VLD).