Antarctische blauwe vinvis lijkt terug op 'plaats van onheil': "Opwindend om ze weer in die aantallen te zien"

De ontdekking werd deze week aangekondigd in een studie. Tijdens de 20e eeuw werd het dier zwaar bejaagd tot het bijna was uitgestorven, tot er in de jaren 60 een officieel verbod kwam. Daarna werden op meerdere plaatsen opnieuw meer blauwe vinvissen gespot, maar niet in het gebied rond Zuid-Georgia en de zuidelijke Sandwich-Eilanden, in een immens stuk oceaan boven de zuidpool, richting oostelijk Zuid-Amerika.

De onderzoekers voerden jarenlange waarnemingen uit in een gigantisch gebied . Die overspanden tussen 1998 en 2018 zowat 34.000 kilometer, maar blauwe vinvissen konden ze amper waarnemen. Het bleef zelfs beperkt tot één waarneming, los van enkele losse berichten over puur toevallige observaties. In 2018 veranderde dat, en kwamen er meer meldingen. Nieuw onderzoek dit jaar resulteerde uiteindelijk in 58 waarnemingen. "Dit wijst erop dat de blauwe vinvis is teruggekeerd naar het gebied", besluiten de onderzoekers.