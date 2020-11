Moeder slaakt noodkreet over tekort aan openbare wc's: "Mijn dochter komt niet meer buiten omdat ze nergens kan plassen"

Vera Vervoort doet haar beklag over het schrijnende tekort aan toiletten in Vlaanderen. Want, dat heb je zelf allicht ook al ondervonden, je kan in ons land lang zoeken naar een toilet als de nood hoog is. Zeker nu, in deze coronatijden.

"Ik vind geen toegankelijk, openbaar toilet in mijn buurt"

Vera ondervindt bijna elke dag hoe slecht het gesteld is met het aantal beschikbare, openbare toiletten. Ze kaart de kwestie aan bij "De inspecteur". "Ik heb een dochter met autisme en reuma. In deze coronaperiode gaan we vaak wandelen met de rolstoel omdat dat nog mag. Maar... mijn dochter heeft een panische angst dat ze in haar broek gaat plassen. En ik kan haar niet geruststellen want er is in onze gemeente, Oud-Turnhout, geen enkel toilet te vinden dat open is."

Vera vindt het niet kunnen dat haar dochter nergens naar de WC kan, mocht dat nodig zijn. Maar ze denkt ook aan andere mensen. "Ik ben zeker niet de enige die met deze problematiek geconfronteerd wordt. In het natuurgebied waar we wandelen, zie ik constant mensen in de bosjes verdwijnen. Ik begrijp die mensen, want moest mijn dochter kunnen hurken, dan deden we dat ook. Maar dat kan toch niet?"

"De toilet-app HogeNood is geen oplossing"

Vera denkt een oplossing te hebben gevonden voor haar probleem als ze hoort over de app HogeNood. Die app geeft via een handige kaart snel een overzicht van beschikbare toiletten in de buurt. Je kan als gebruiker ook zelf toiletten suggereren die misschien in aanmerking komen om ook een plekje te krijgen op de kaart.

Maar de app voldoet niet aan Vera haar verwachtingen. "In Oud-Turnhout is er geen enkel toilet zichtbaar op de kaart. Tijdens de week verblijft mijn dochter vaak in Mechelen. Ik heb dus ook al in die regio gezocht, maar ook daar kan je moeilijk plekken vinden. Veel toiletten die op de kaart staan, zijn nu ook gesloten wegens corona."

Vera hoopt dat de app alsnog kan werken als Vlamingen massaal toiletten suggereren in de app. Maar navraag bij HogeNood zelf leert dat dit geen oplossing is.

Nog veel blinde vlekken op de kaart

Het platform HogeNood werd zo'n negen jaar geleden opgestart in Nederland. Daar zijn ondertussen zo'n 95.000 openbare, toegankelijke toiletten in kaart gebracht. Het platform is ook actief in ons land, maar toch vind je amper toiletten in Vlaanderen.

Hjalmar Duif, de oprichter van HogeNood, geeft toe dat er nog veel werk aan de winkel is. "Er zijn regio's in Vlaanderen waar al heel wat toiletten in kaart zijn gebracht, steden zoals Brugge en Roeselare bijvoorbeeld, maar er zijn ook nog veel blinde vlekken op de kaart."

Samenwerken met steden en gemeenten

HogeNood staat er niet om te springen dat Vlamingen nu massaal suggesties doen voor toiletten die in aanmerking kunnen komen. Duif richt zich liever op de steden en de gemeenten. "We werken liever met die instanties samen. Steden en gemeenten kunnen de regie over het toilettenbestand op die manier zelf in handen nemen. Dat is makkelijker en efficiënter om toiletten in kaart te brengen en om de database up to date te houden."

Als elke burger apart een suggestie doet, kan de organisatie dat simpelweg niet allemaal bolwerken. "Elke suggestie wordt door onze medewerkers gecontroleerd. Er wordt ook nagegaan of de organisatie of instelling akkoord is dat hun toiletten opgenomen worden in de database. Dat is een gigantisch werk maar het is de enige manier om kwaliteit te garanderen. En als we dan kunnen samenwerken met een stad of gemeente, kunnen zij de database zelf onderhouden", aldus Duif.

Het gebruik van het platform HogeNood is niet gratis. Steden en gemeenten betalen een kostprijs om hun toilettenbestand zichtbaar te maken op de kaart. Volgens Duif kan dat niet anders. "Het is inderdaad niet gratis maar dat kan ook niet. Het vergt veel werk en tijd om de kwaliteit van de database te garanderen."