Kerstjurk van 200 mondmaskers: modecursisten in Wetteren maken bijzondere kerstboom

De cursisten hebben er 4 weken aan gewerkt. "We hebben wekelijks een les van 3 uur, dus we hebben er in totaal 12 uur samen aan gewerkt. Maar de cursisten hebben ook thuis verder gestikt. Er zitten in totaal meer dan 200 mondmaskers in verwerkt", weet Verhas. "We hadden uiteindelijk zelfs wat tijd en materiaal op overschot. Daarmee hebben we ook nog een kerstoutfit voor een kindje gemaakt, in Tirol-stijl."

De zelfgemaakte kerstversiering zal de hele eindejaarsperiode blijven staan op de school. Achteraf zal de kerstvrouw waarschijnlijk verhuizen naar een tentoonstelling in Sint-Niklaas. "Maar het is nog niet zeker of die tentoonstelling kan doorgaan. Het zal afhangen van de coronamaatregelen", besluit Verhas.