20 jaar na de legendarische Nokia 3310: vergane glorie probeert het opnieuw met eigen smartphone

De legendarische gsm 3310 van Nokia bestaat deze maand 20 jaar. Het toestel kwam uit in een tijd waarin bijna iedereen met een Nokia rond liep. Maar die periode is ver achter ons. HMD Global, het nieuwe bedrijf dat door ex-medewerkers van Nokia in 2016 werd opgericht, verkoopt smartphones onder de merknaam van weleer en probeert stand te houden in een zeer concurrentële smartphonemarkt. “We willen vooral goede smartphones aan de man brengen”, zegt de Fin Juho Sarvikas vanuit San Francisco in een interview met VRT NWS. Hij is één van de topmensen van het bedrijf.