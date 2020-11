Ondanks coronacrisis nog altijd veel startende ondernemers in West-Vlaanderen

"Is het corona niet, dan had het iets anders kunnen zijn", reageert Laurent in het ochtendprogramma van Radio 2 West-Vlaanderen, waarmee hij bedoelt dat er altijd verrassingen kunnen opduiken bij de start van een zaak en je niet eeuwig kan wachten op het ideale moment om te beginnen. "In onze nieuwe zaak ging je koffie kunnen degusteren. Dat lukt voorlopig niet. Maar we gaan toch bonen en gemalen koffie verkopen. Simpel wordt het niet, samen met de Panos zullen we de enige zaak zijn in de straat die open is. Maar we zien wel. Ik wil niet toegeven aan de angst. En uiteindelijk: ondernemen is altijd risico nemen."