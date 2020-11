Ook Chris Janssens van Vlaams Belang met dood bedreigd, parket onderzoekt de zaak

Het parket onderzoekt de bedreigingen aan het adres van Chris Janssens, die fractieleider is van Vlaams Belang in het Vlaams parlement. En er is nu ook een verhoogd politietoezicht in de buurt waar hij woont. Volgens Janssens kreeg hij de bedreiging na kritiek op de Turkse Diyanet-moskeeën.

Janssens blijft bij zijn standpunt. “Ik laat me niet monddood maken. In een democratie is de vrijheid van meningsuiting essentieel en daar zal ik meer dan ooit gebruik van blijven maken. Ik zal in het parlement de negatieve invloed van Erdogan en Diyanet op de in Limburg en Vlaanderen wonende Turken blijven aanklagen. Die invloed is nu immers nogmaals duidelijk gebleken."