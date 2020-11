Oost-Vlaams wereldrecord: grootste ballondinosaurus ter wereld is van man uit Maldegem

“Met 14 ballonsmeden hebben we 9 nachten lang gewerkt. Het was te moeilijk om te werken als het winkelcentrum open was. De ballonnen hebben we natuurlijk niet met de mond opgeblazen, we hebben daar machines voor. En we kregen hulp van 22 plaatselijke studenten, die we onze Umpa Lumpa’s noemden, naar de helpers van Willy Wonka."

Vorige week werden de ballonsmeden gecontacteerd door het Guinness Book of World Records, want de dino blijkt dus de grootste te zijn in zijn soort. “We hebben dus wel degelijk ons wereldrecord te pakken”, zegt De Smedt trots.