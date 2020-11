Matthias Schoenaerts tovert onthoofde Leopold II op flatgebouw in Oostende

Graffittikunstenaar en acteur Matthias Schoenaerts werkte 2 nachten aan het schilderij. Met het werk wil hij een statement maken rond het kolonialisme en het wanbeleid van Leopold II in Congo. Er was de laatste tijd al veel kritiek op het standbeeld van Leopold II op de zeedijk omdat het hem zou verheerlijken, terwijl heel wat Congolezen onder zijn beleid gruwelijk werden behandeld op de rubberplantages. "Koning Leopold II heeft veel betekend voor Oostende", zegt burgemeester Bart Tommelein, "hij had zeer vooruitstrevende ideeën over de ontwikkeling van onze stad. Maar er is inderdaad ook die andere kant. En dat mag van ons ook geweten zijn. Met het nieuwe werk van Matthias Schoenaerts trekken we de dialoog open."

De muurschildering maakt deel uit van "The Crystal Ship", een parcours met imposante graffittiwerken in en rond Oostende.