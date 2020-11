De "schup" kan in de grond: Vlaamse regering zet handtekening onder vergunning voor Oosterweel

Het idee voor een duurzame oplossing voor de fileproblemen rond Antwerpen werd 24 jaar geleden al gelanceerd door toenmalig provinciegouverneur Camille Paulus.

"Het project dat vandaag vergund wordt is niet het project waar men 24 jaar geleden aan dacht. Met dank aan burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland, de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de intendant is de Oosterweelverbinding deel geworden van een grootschalig leefbaarheidproject en dat is een goede zaak", zegt Vlaams minister Demir.

"De meningen verschilden. Maar over één ding was eigenlijk iedereen het altijd eens: de bereikbaarheid en de leefbaarheid van Vlaanderen zijn van gigantisch belang voor de welvaart en het welzijn van de Vlamingen.”