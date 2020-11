Oudenaarde binnenkort rookvrij: “Roken in het bijzijn van kinderen moet een uitzondering worden”

Volgende maand komen aan de speeltuinen bordjes om het roken te ontraden, en ook sportclubs zullen zich inzetten om rookvrij te worden. “Het is een positieve manier om mensen aan te sporen niet meer te roken", zegt schepen Peter Simoens. "We willen het roken niet verbieden en sancties opleggen. Wie het roken écht niet kan laten, kan bijvoorbeeld wel terecht in een rookzone vlakbij, maar wel buiten het zich van de kinderen. Aan de sportterreinen zal dat bijvoorbeeld zijn in een rookzone bij de cafetaria. We willen van rokers een uitzondering maken, die geviseerd kunnen worden. De mensen zouden op de duur moeten zeggen: ‘Er is daar iemand die een sigaret opsteekt, dat kan toch niet!’. Wij willen de mentaliteit creëren dat mensen hun sigaret uitdoen, of er geen opsteken, zodra ze een speel- of sportterrein benaderen.”