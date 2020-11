Plaatsen in Limburgse vluchthuizen worden schaars

Er is nog steeds plaats voor vrouwen en hun kinderen die op de vlucht zijn voor hun gewelddadige partner. “Het is niet zo dat er geen plaats is, maar als die tendens zich aanhoudt, geraken we wel in de problemen”, zegt Vanderhoydonck. “Dan is het belangrijk dat er extra capaciteit gevonden wordt. Met de betrokken ministers moeten we dat dan organiseren.” Ook in andere provincies is er bijna een plaatsgebrek. De vluchthuizen van CAW werken samen en kunnen slachtoffers desnoods in andere provincies onderbrengen als daar meer plek zou zijn.

Slachtoffers van familiaal geweld kunnen bellen naar de gratis hulplijn 1712.