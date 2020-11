Plantentuin Meise verkoopt "mijmerklokjes"

De plantentuin van Meise gaat 4000 zogenoemde "mijmerklokjes" verkopen en planten voor het goede doel. Mensen kunnen voor 1 euro een meiklokje kopen en een naam en boodschap meegeven, dat wordt dan een "mijmerklokje". Vanaf eind december kan je dan je eigen "mijmerklokje" gaan zoeken in de plantentuin, vertelt woordvoerster Manon van Hoye: "Je geeft zo'n mijmerklokje een naam, van een dierbare, een familielied, iemand die er niet meer is of waar je vaak aan denkt, er kan zelf een korte boodschap bij en de dag er na kan je je mijmerklokje gaan zoeken in de rozentuin van de Plantentuin. We gaan de meiklokjes vanaf 1 december planten."