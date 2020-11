Premier De Croo raadt skivakanties af, sector begrijpt bezorgdheid: "Geen moment voor après-ski, maar sport kan veilig"

Ook bij Reizen Lauwers is het nog afwachten. "We weten heel weinig", zegt Peggy Lauwers. "We weten dat de skigebieden waar wij mee samenwerken wel gaan opendoen, maar we weten nog niet wanneer." In Oostenrijk bijvoorbeeld was het skiseizoen normaal gezien al begonnen, maar door de snel stijgende coronacijfers in het land is de opening van de skipistes er zeker tot in december uitgesteld. En ook dan is het afwachten of er effectief pistes zullen opengaan.

Dit is de situatie momenteel: