Proces over aanslagen op kantoren Charlie Hebdo wordt maandag in Parijs hervat

Het proces over de aanslagen op de kantoren van Charlie Hebdo, in januari 2015 in Parijs, wordt maandag in Parijs hervat na een onderbreking van drie weken. Het proces had eigenlijk afgelopen maandag al moeten hernemen, maar er kwam opnieuw een opschorting omdat een van de voornaamste beschuldigden, Ali Riza Polat, nog altijd COVID-symptomen vertoonde.