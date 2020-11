Professor Pierre Van Damme: "Eind dit jaar of begin volgend jaar groen licht voor eerste coronavaccins"

Tegen dan hebben de verschillende EU-lidstaten belangrijk huiswerk meegekregen: elk hun vaccinatieprogramma opstellen. Professor Van Damme zit in ons land in de taskforce die dat moet voorbereiden.

Dat team zal volgens Van Damme elke kostbare minuut gebruiken wat er allemaal moet gebeuren om zo snel mogelijk te kunnen beginnen met inenten.

Zo moet er gekeken worden hoe de vaccins opgeslagen kunnen worden, verdeeld, hoe de vaccinatie an sich moet gebeuren en hoe bijgehouden zal worden wie wanneer gevaccineerd is, met het oog op een tweede prik.

“Er zijn heel wat taken waar we adviezen over zullen moeten geven”, aldus Van Damme. Dat alles zal de komende tijd in detail worden uitgeschreven in draaiboeken, zodat we er klaar voor zijn als de vaccins er zijn.

Beluister hier het volledige gesprek met vaccinoloog Pierre Van Damme in "De ochtend" op Radio 1: