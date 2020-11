Roeselaarse pastaproducent Michel Soubry wint "Durver en Doener"-trofee

Michel Soubry krijgt de trofee omdat hij, samen met z'n broer, het bedrijf heeft verankerd en uitgebouwd in Roeselare. Ze stellen 400 mensen tewerk. 2020 is al een bewogen jaar geweest, al mag het bedrijf niet klagen "We zijn al bij al gespaard gebleven", zegt Michel Soubry. "Mensen moeten blijven eten. Door de lockdown hadden de mensen ook meer tijd en motivatie om zelf te koken. We hebben dus kunnen doorwerken. Natuurlijk hebben we bescherming moeten voorzien voor onze mensen. We hebben ook een paar keer pasta uitgedeeld aan ons personeel. In een aantal supermarkten was de pasta regelmatig uitverkocht. Tegen dat onze werknemers klaar waren met werken konden ze er zelf geen meer kopen. Daar hebben we dus iets aan gedaan. En zo gaan we samen verder door de crisis."