Royals op zondag - Op weg naar een record van albast, en een veilig ingepakt bezoek (tot de naaldhakken toe)

Joachim (51) en zijn gezin verblijven al een hele tijd in Frankrijk. De prins koos ervoor om er een militaire managementsopleiding te volgen. Hij is sinds september aan de slag als defensieattaché op de Deense ambassade in Parijs. Het leven in de Franse hoofdstad bevalt zijn vrouw Marie en hun twee kinderen Henrik en Athena goed. "We hebben ons kleine leven in Parijs, dat door de coronacrisis sowieso al beperkter is geworden. We genieten van elk moment en van de kleinste dingen, zoals de kinderen helpen met hun huiswerk", vertelt Joachim.

Voor hun verhuizing van Denemarken naar Frankrijk hebben Joachim en Marie kritiek gekregen. Niet zozeer voor het vertrek. Tijdens zijn opleiding bleef de prins zijn dotatie ontvangen, wat bij sommige Denen zwaar op de maag lag. De regering bleek daarvoor haar toestemming gegeven te hebben. Nu hij op de ambassade werkt, is die toelage ingetrokken. Eerder dit jaar reisde Joachim met zijn gezin terug naar Kopenhagen, omdat zoon Henrik (11) kampte met ademhalingsproblemen en er geopteerd werd voor een Deense behandeling. De pers nam Joachim dat reizen in volle coronapandemie niet bepaald in dankbaarheid af.