Sneltesten verdeeld over Vlaamse woonzorgcentra, voor elk centrum 50 testen

Elk woonzorgcentrum in Vlaanderen zal de komende maand 50 sneltesten krijgen om bewoners te testen op het coronavirus. Het is bedoeling dat de woonzorgcentra zo sneller een mogelijke uitbraak kunnen voorkomen. "De leveringen gebeuren samen met al geplande leveringen van mondmaskers, we zullen niet prioriteren per centrum of regio", klinkt het.