Wijze raad voor Sinterklaas: "Bestel nú je speelgoed of het is te laat"

Grote speelgoedketens raden Sinterklaas aan om op zeker te spelen en ten laatste dit weekend of begin volgende week te bestellen. “Als je kind de sinterklaasbrief al klaar heeft, dan zou ik hem nu versturen”, zegt Dreamland-woordvoerder Dieter Struye, “Anders wordt het speelgoed misschien pas geleverd na 6 december”.

Dreamland raadt Sinterklaas ook aan om zijn bestellingen zelf af te halen. “Het vervoer tussen onze filialen hebben we zelf in de hand, en in onze winkels is de stock aanwezig. Als hij kiest voor een thuislevering via onze partner Bpost lopen de wachttijden soms op tot 10 dagen of zelfs 2 weken.”

Ook speelgoed- en seizoenswinkel Fun raadt Sinterklaas aan nog dit weekend te bestellen. "Als hij deze week nog bestelt, kunnen we de levering nog garanderen in november of de eerste dagen van december.”