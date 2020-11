Stad Antwerpen voorziet 5.000 mondmaskers met doorkijkvenster voor slechthorenden

"Het is belangrijk dat ook mensen met een hoorbeperking volop kunnen communiceren met hun omgeving. Via liplezen kunnen ze nog communiceren met de mensen rondom hen", zegt schepen voor Gelijke Kansen, Karim Bachar (SP.A).

De maskers zullen in eerste instantie verdeeld worden via organisaties die zich inzetten voor doven en slechthorenden. "Het is een eerste aankoop. We zullen de situatie blijven opvolgen, en mochten er meer maskers nodig zijn, dan zullen we die ook voorzien", aldus Bachar.