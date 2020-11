Thuiswerken tijdens coronacrisis: “Enorm belangrijk dat je leidinggevende blijft vragen hoe het met je gaat”

Decuypere deed op haar sociale media een bevraging naar de communicatie met werknemers in bedrijven. Ze kreeg 80 antwoorden. “Meer dan de helft van de werknemers zegt dat de communicatie niet beter is tijdens deze 2de lockdown dan tijdens de 1ste”, zegt Decuypere. “Ik schrok daarvan. Het is geen officiële enquête, maar er wordt volgens mij nog altijd te weinig gecommuniceerd met de thuiswerkers.”

De meeste bedrijfsleiders beseffen wel dat het belangrijk is om te connecteren met hun medewerkers. “Maar ze vinden het moeilijk om het in te plannen in hun agenda om personeelsleden te bellen. Dat is wel de manier waarop ze het nu moeten doen. Want de spontane momenten waarop je aandacht kan geven op de werkvloer, in de gang of aan het koffieapparaat zijn er nu niet. Bedrijven die dat al bewust deden voor de coronacrisis, doen dat nu vanzelf. Dat staat gewoon ingepland in hun agenda. Wie het enkel spontaan deed, vindt het nu ongelofelijk lastig. Je mag als leidinggevende niet verwachten dat je teamlid je gaat bellen. Het is jouw verantwoordelijkheid. Iedereen heeft nood aan aandacht, elke werknemer. Dat is nu nog een pijnpunt. Want als thuiswerker moet je het gevoel krijgen dat je werk er toe doet”, zegt Decuypere.