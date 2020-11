Zeven tips om goed de lockdown door te komen - Tip 1: De kracht van daglicht, een onderschat wondermiddel

De tweede lockdown leidt bij veel mensen tot stress, angst en gepieker. Dat is normaal, maar één ding vergeten we soms: mensen zijn in staat om creatieve oplossingen te bedenken, ook in moeilijke tijden. Daarom brengen we zeven dagen op rij een video met een originele tip om goed de lockdown door te komen. We beginnen met een tip van Inge Declercq, slaapexpert en auteur van het boek “De kracht van slapen”: gun jezelf meer daglicht, want daglicht is een onderschat wondermiddel.