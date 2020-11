Vanaf morgen kunnen mensen zonder symptomen zich weer laten testen op corona: wat moet je doen en hoe verloopt dat?

Waarom worden nu weer wèl mensen zonder symptomen getest?

Meer testen is beter. Het aantal besmettingen is door de recente maatregelen gezakt tot ongeveer 4.000 per dag en er is testcapaciteit bijgecreëerd. Dat maakt het weer mogelijk dat ook mensen zonder symptomen weer getest kunnen worden. En dat is goed want hoe meer testen, hoe meer zicht we krijgen op de verspreiding van het virus en hoe beter we de pandemie onder controle krijgen.