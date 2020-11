Expert: "Plan van minister Verlinden zal ervoor zorgen dat veel geweld tegen politie net trager bestraft wordt"

In sommige gevallen is dat wel degelijk nodig, geeft Verbruggen toe: "Denk maar aan drugsbendes die politiemensen bewust in de val lokken. Dan heb je een onderzoeksrechter nodig, om telefoontaps en huiszoekingen te laten doen. Maar soms gaat het ook over een dronken student die weerspannig is wanneer een coronafuif wordt opgedoekt. Dan heb je geen maandenlange procedure nodig, maar een lik-op-stukbeleid, dat kort op de bal kan spelen en snel kan bestraffen. Dat kan een parket perfect doen: het kan zo iemand rechtstreeks voor de rechter brengen, op heel korte termijn. Maar met wat de minister van plan is, wordt snelrecht onmogelijk."