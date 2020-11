Vandalen vernielen slagboom voor fietsers in Veurne: "levensgevaarlijke situatie"

De slagboom staat vlakbij een industriezone. Vrachtwagens die daar naartoe rijden, moeten langs een bocht waar vrachtwagens en fietsers elkaar niet zien komen. De slagboom gaat dicht als er een vrachtwagen nadert. Maar vandalen maken de slagboom elke keer weer stuk. Burgemeester Peter Roose is er het hart van in: "Het is zeer gevaarlijk en daarom ben ik ook geschokt. De daders beseffen niet dat ze kinderen en volwassenen in gevaar kunnen brengen. Want een vrachtwagenchauffeur die komt aanrijden veronderstelt dat het systeem werkt als er fietsers aankomen."

De burgemeester roept de daders op om te stoppen met de vernielingen en vraagt de politie om extra te controleren.