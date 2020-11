Vilvoorde versoepelt avondklok: "Betekent niet dat we de teugels lossen"

"Tot nog toe waren we iets strenger en hebben we de avondklok van Brussel gevolgd", vertelt burgemeester Hans Bonte (SP.A). Dat moest voorkomen dat mensen uit Brussel zouden afzakken naar de Rand, omdat daar de avondklok later ingaat. "Maar we hebben vastgesteld dat er weinig of geen interactie is met inwoners van het Brussels Gewest. Het was dus niet meer nodig om onze avondklok op die van Brussel af te stemmen", zegt de burgemeester. De versoepeling geldt trouwens ook voor buurgemeente Machelen, die met Vilvoorde één politiezone vormt.