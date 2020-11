Na 22 jaar eindelijk een vonnis: Jos Brech 12 jaar naar de cel voor misbruik en dood van Nicky Verstappen

In Nederland heeft de rechtbank Jos Brech veroordeeld tot 12 jaar en 6 maanden cel voor de verkrachting van de 11-jarige Nicky Verstappen. Dat hij het kind opzettelijk heeft vermoord, is volgens de rechtbank niet bewezen. "Maar zijn dood is wel het gevolg van het misbruik", aldus de rechtbank. Nicky Verstappen werd in 1998 dood teruggevonden in Nederlands Limburg. Pas in 2018, twintig jaar na de moord, kwam er een doorbraak in de zaak. Jos Brech ontkent dat hij het kind misbruikt en gedood heeft, en gaat in beroep.