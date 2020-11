VUB-rector en kankerpatiënt Caroline Pauwels liep COVID-19 op: "Ik was een vodje"

In de zomer van 2019 kreeg Caroline Pauwels, rector van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), te horen dat ze maag- en slokdarmkanker heeft. Daar bovenop liep ze nu in oktober het coronavirus op en werd ze opgenomen in het ziekenhuis. In "De Afspraak" getuigde ze gisteren over hoe het nu met haar gaat: "Na mijn thuiskomst ben ik twee dagen echt verdrietig geweest, omdat ik zo slap was. Ik dacht: die energie komt nooit meer terug. Het was zwaar. Ik ben sterk en heb een goede moraal, maar het was alsof alle levenssappen uit mijn lichaam verdwenen waren."