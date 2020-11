Wendy uit Oudsbergen belt wekelijks eenzame senioren op: "Het zijn vrienden geworden" 

Tijdens de eerst lockdown in maart schreef Wendy zich in voor het initiatief “As Solidair”, een project waarbij vrijwilligers eenzame Assenaren opbellen voor een babbel. “Ik vond dat zo’n leuk initiatief en ik heb mij onmiddellijk aangemeld. Ze hebben mij dan een vijftigtal telefoonnummers doorgegeven en met zeven van hen sta ik nog altijd in contact.”

Doorheen de week is Wendy als kleuterjuffrouw met de jonge kindjes bezig, maar in het weekend maakt ze graag tijd voor “haar oudjes”. “Ik bel ze meestal op zondag om te vragen hoe het met hen gaat en of ik iets voor hen kan betekenen", vertelt ze. "Dat is gemakkelijker aangezien ik het op weekdagen te druk heb. Het geheel neemt zo’n twee uur in beslag.