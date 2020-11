WHO raadt gebruik van Remdesivir bij coronapatiënten af

Na zorgvuldig onderzoek kwam een expertenpanel van de WHO namelijk tot de conclusie dat het medicijn "geen significante invloed heeft op de mortaliteit en er ook geen andere belangrijke, gunstige effecten zijn voor patiënten met betrekking tot de behoefte aan kunstmatige beademing of de tijd die nodig is om te herstellen". Het is bovendien nog altijd niet uitgesloten dat het medicijn schadelijk kan zijn voor de patiënten. En dan is er nog de hoge kostprijs, luidt het in het artikel.

Remdesivir werd oorspronkelijk door het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Gilead ontwikkeld om het ebolavirus te bestrijden. Nadat wereldwijd de coronapandemie uitbrak, werd de virusremmer een tijdlang beschouwd als een baken van hoop in de strijd tegen COVID-19. In juli was Remdesivir het eerste geneesmiddel in Europa dat onder voorwaarden werd goedgekeurd voor de specifieke behandeling van bepaalde COVID-patiënten.

Recentelijk suggereerden tests echter dat de gunstige impact van het medicijn op zijn best gezegd minimaal is. De bevindingen komen voort uit een studie die werd gecoördineerd door de WHO en waarbij duizenden patiënten in bijna 500 klinieken in meer dan 30 landen werden onderzocht.