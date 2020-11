Witte lintjesactie afgetrapt in Kortrijk: "Accent dit jaar ligt op dodelijk partnergeweld"

De witte lintjesactie is een jaarlijkse campagne van "Vrouw en Maatschappij", de vrouwenbeweging van CD&V. Normaal geven ze mensen in de stations dan een wit lintje als teken van protest tegen partnergeweld. Maar dat kan niet dit jaar, omwille van corona. Toch voeren ze actie, maar dan met pancartes. Het beeld op die pancartes verwijst naar een zogenaamde crime-scene, een plek waar een misdrijf is gebeurd. De bedoeling is dan ook de aandacht te vestigen op dodelijk partnergeweld. En dat is niet toevallig. Afgelopen zomer nog werd CD&V politica en ex-burgemeester van Aalst Ilse Uyttersprot door haar vriend omgebracht. En dat is geen alleenstaand geval. De meest recente cijfers, van 2018, tonen dat er toen 150 gevallen waren van zwaar partnergeweld in ons land. 20 vrouwen zijn zo gestorven.