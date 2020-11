Acht gewonden bij schietpartij in Amerikaans winkelcentrum, dader spoorloos

De ordediensten kregen aan het begin van de namiddag een oproep binnen over geweerschoten in het winkelcentrum Mayfair Mall, in de stad Wauwatosa. "Bij aankomst van de hulpdiensten bevond de schutter zich niet meer ter plaatse", verklaarde de politie van Wauwatosa in een communiqué. De politie waarschuwde vervolgens dat het gevaar nog niet is geweken en riep de bevolking op om uit de buurt te blijven van het winkelcentrum.

Volgens de autoriteiten werden zeven volwassenen en een tiener naar het ziekenhuis overgebracht. Over de aard van hun verwondingen is voorlopig niets bekend. Wel liet de burgemeester van Wauwatosa, Dennis McBride, aan ABC News weten dat de slachtoffers niet in levensgevaar zouden verkeren.

De dader kon nog niet worden geïdentificeerd.