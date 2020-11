VS-minister Mike Pompeo gaat in gesprek met taliban, terwijl in Kaboel opnieuw aanslagen zijn gepleegd

De Verenigde Staten zijn nauw betrokken bij de gesprekken. De VS heeft intussen al bijna 20 jaar lang troepen in Afghanistan, sinds de inval in 2001. Meer dan 1 miljard dollar werd in de strijd geïnvesteerd, maar hoewel de taliban van de macht werden verdreven, kwam er nooit stabiliteit in Afghanistan, integendeel. De taliban bleven sterk staan, en beleefden de voorbije jaren zelfs een gestage opmars.