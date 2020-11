N-VA biedt wisselmeerderheid aan om kerncentrales na 2025 open te houden: "Moeten kernuitstap vermijden, is rampzalig"

Federale regeringspartij CD&V benadrukt dat de kernuitstap in het regeerakkoord staat. "Ik begrijp de bezorgdheid van De Wever. Maar het regeerakkoord voorziet enkel de herbevestiging van de kernuitstap. Dat was al beslist beleid. En het akkoord voorziet ook, en dat is belangrijk voor ons, in november 2021 een evaluatiemoment rond de bevoorradingszekerheid en de impact op de prijzen. In die zin willen we ons houden aan dat regeerakkoord", zegt Coens.

De voorzitter bevestigt wel dat tijdens de federale regeringsonderhandelingen met de bubbel van 5 er een plan was om enkele kerncentrales open te houden. "Het klopt dat we toen de gedachte hadden dat we er wellicht twee zouden moeten openhouden, omdat we niet zeker waren van de bevoorraddingszekerheid en de energieprijzen. Vandaar ook dat geplande evaluatierapport nu", zegt Coens.

Laaiend enthousiast op dat aanbod tot wisselmeerderheid reageert de voorzitter dus niet, al is hij niet boos. "Helemaal niet, ik zie geen reden om boos te zijn over het aanduiden van enkele zaken die hij wil. Maar wij gaan consequent kijken of de bevoorraddingszekerheid en de prijzen kunnen gegarandeerd worden in november 2021. Indien niet zullen we het vroegere besliste beleid bijsturen", aldus Coens.