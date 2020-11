Pakje verzenden binnen België? Niet zo snel geregeld met Bpost

Uiteraard zoeken de handelaars ook naar andere oplossingen, spijtig genoeg zijn die er nu niet. En dat wordt ronduit problematisch. U weet dat de drukste periode van het jaar eraan komt. Volgende week is het Black Friday, dat is - los van corona - al traditioneel een van de drukste dagen voor online-aankopen. Daarna is het Sinterklaas, alle speelgoedwinkels zijn dicht, er is vandaag eenvoudigweg geen alternatief voor de Belgen behalve online bij de Sint te bestellen maar hoe gaat de goedheilige man dat kunnen redden als zijn pakjes door Bpost geweigerd worden wegens te veel? En dan zwijgen we nog over de eindejaarsaankopen. Als de situatie vandaag al onbeheersbaar is, wat gaat dan de situatie zijn over een paar weken?