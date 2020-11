Vrouw valt van vijfde etage op lockdownfeestje in Elsene

De politie kreeg omstreeks 0.47 uur een oproep binnen over nachtlawaai aan de Hogeschoollaan in Elsene. Eenmaal daar aangekomen stelden de agenten vast dat er een feestje aan de gang was. De feestvierders weigerden de politie binnen te laten en dus werd versterking opgeroepen.

Een van de patrouilles die ter plekke was gekomen hoorde plots lawaai aan de buitenkant van het gebouw, komende van de gang die naar de garages leidde. Het bleek om een vrouw te gaan die vanaf de vijfde verdieping naar beneden was gevallen. Het incident deed zich voor op het moment dat de politie het gebouw nog niet betreden had.