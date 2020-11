Vlamingen geloven en vertrouwen de wetenschap meer dankzij de coronacrisis

Het is intussen de derde keer dat de Wetenschapsbarometer is opgesteld, dit keer met aandacht voor de coronacrisis en de impact daarvan op het geloof en vertrouwen in de wetenschap. "De Vlaming had al veel interesse, geloof en vertrouwen in de wetenschap, maar die zijn door de coronacrisis nog verder toegenomen", klinkt het.

"Zeven op de tien Vlamingen geven aan dat hun algemeen vertrouwen in de wetenschap hetzelfde gebleven is als voor de coronacrisis. Bij één op de vijf neemt het vertrouwen zelfs toe. Ook het geloof in wat wetenschappers zeggen, stijgt bij één op de vijf Vlamingen. Bijna de helft van de Vlamingen geeft aan dat ze het belang van wetenschap in onze samenleving nu meer inzien dan voor de coronacrisis."

"De coronacrisis heeft dus een positieve impact op het geloof in de wetenschap", stelt Vlaams minister van Wetenschap Hilde Crevits (CD&V). "Dit geeft een boost aan de doelstelling om het maatschappelijk draagvlak voor onderzoek en wetenschap te vergroten."