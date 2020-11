"Ik sta met mijn rug tegen de muur": Tibo (19) is een van de 200 graduaatsstudenten die zijn richting ziet verdwijnen

Tibo Smet (19) is afgestudeerd in het middelbaar in de richting toegepaste informatica. "De logische beslissing was om daarna informaticabeheer te gaan studeren aan de HoGent. Maar die opleiding was iets te theoretisch voor mij, ik wilde meer praktijk. Je programmeert wel en je werkt projecten uit, maar de richting was toch niet helemaal mijn ding."

Tibo gaat dus op zoek naar een alternatief. "Ik heb mijn eerste jaar in Gent wel nog afgemaakt, voor ik dit jaar de overstap heb gemaakt naar de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Vorig academiejaar was door corona al niet gemakkelijk, maar dat was voor niemand het geval. We werden toen een beetje aan ons lot overgelaten, omdat we nog weinig les hadden. Onze opdrachten kregen we via mail: dat was het."