Coronabriefings kunnen Emmy opleveren: gouverneur van New York valt in de prijzen "met shows over succes en mislukking"

Toch viel zijn corona-aanpak op het terrein niet bij iedereen in goede aarde, ook niet bij Democratische partijleden. De gouveneur bleef geruststellen, ook al liepen de coronadoden tot in de duizenden.



Terwijl zijn empatische stijl nog werd geprezen in het voorjaar, verloor Cuomo deze week nog zijn kalmte en gaf een sneer naar twee journalisten op een persconferentie. De publieke scholen zouden sluiten, en Cuomo leek niet op de hoogte toen een reporter van de Wall Street Journal hem ernaar vroeg. Cuomo vond de toon van de reporter "aanstootgevend". Toen de journalist steun kreeg van een collega, antwoordde Cuomo: "Nou, het kan me echt niet schelen wat jij denkt."



Op Twitter wordt alvast ironisch gereageerd op de Emmy-toekenning. "De Emmy is verdiend, want Cuomo is eigenlijk geen bekwame, empatische gouverneur. Hij speelt er één op tv", vat een Twitteraar samen.