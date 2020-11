Jogger opgepakt die hondje doodstak in Waasmunster

De lokale politiezone Hamme/Waasmunster verspreidde donderdag via Facebook camerabeelden van de mogelijke verdachte. De jogger werd gefilmd in de omgeving door een bewakingscamera aan een huis in de Neerstraat. "De beelden hebben geleid tot een snelle identificatie van de verdachte, die intussen werd gearresteerd en verhoord", zegt het parket. "Het gaat om een 43-jarige man uit Lokeren. Hij bekent dat hij de persoon is die de hond heeft gestoken."

De man zal worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde voor feiten van dierenmishandeling en ook voor een inbreuk op de wapenwetgeving. Het parket vraagt zijn aanhouding voor de inbreuk op de wapenwetgeving.

"De man kan niet worden aangehouden voor de dierenmishandeling op zich. De wet voorziet een mogelijkheid tot aanhouding door de onderzoeksrechter voor feiten die bestraft kunnen worden met een gevangenisstraf van één jaar of meer, wat voor dierenmishandeling niet het geval is, maar voor inbreuken op de wapenwetgeving wel", meldt het parket Oost-Vlaanderen.