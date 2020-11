Watertoren in Linden loopt leeg na breuk in toevoerleiding

"Een leiding is vannacht gesprongen tijdens herstellingswerken", zegt Kathleen De Schepper, manager communicatie bij het Vlaamse waterbedrijf. "Het gaat om de toevoerleiding naar de watertoren van Linden. Daardoor is die in heel korte tijd leeggelopen. De precieze oorzaak kennen we nog niet. Het gaat om een dwarsbreuk."

Het zwaarst getroffen zijn inwoners van delen van Linden, deelgemeente van Lubbeek. Ook delen van Holsbeek en Kessel-Lo, deelgemeente van Leuven, delen in de tijdelijke miserie. "De mensen zitten daar zonder water of kunnen alleen beschikken over water op lage druk", stelt De Schepper. "We weten niet om hoeveel mensen het precies gaat. Dat schommelt naargelang het verbruik."

De Watergroep verwacht een snelle normalisering. "Het herstel is gepland voor de vroege namiddag", zegt De Schepper.