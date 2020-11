Liveblog - "Droomscenario" van vaccin voor kerst volgens Pfizer, aantal bevestigde besmettingen per dag zakt onder de 4.000

Professor en viroloog Marc Van Ranst juicht in "Het Journaal" de oproep van premier Alexander De Croo om niet te gaan skiën toe. "De oproep is heel verstandig. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. De epidemie is begonnen met de skivakanties, toen op een moment dat we niet wisten dat er virus was. Nu weten we dat wel. Je kan dat beter niet doen.", aldus Van Ranst.

Volgens de professor is het niet onverstandig om nu al uitspraken te doen over de kerstvakantie. "Het is omgekeerd. Wanneer we in de kerstvakantie hopelijk gaan belanden in cijfers die lager zijn dan nu, dan wil je het probleem niet opnieuw importeren of vergroten door import van nieuwe gevallen."

In de ideale wereld zou Europa een degelijke regeling voor reizen kunnen uitwerken. "Maar dat zal niet gebeuren. De afgelopen zomer is het ook niet gelukt om een Europese regeling voor reizen uit te werken. Landen waarvoor toerisme belangrijk is, gaan uiteraard dwarsliggen", zegt Van Ranst.

Van Ranst is geen voorstander van snelle versoepelingen van de maatregelen tegen het coronavirus. "We moeten er niet blind voor zijn dat de roep om versoepelingen groot gaat zijn wanneer de cijfers blijven dalen. We gaan aan de lokroep van de versoepelingen moeten weerstaan."

