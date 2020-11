Metershoge Marilyn Monroe met opwaaiende rok voor ingang museum? "Te seksistisch"

Intussen is het beeld terug in Palm Springs. Daar wil het stadsbestuur het, op voorstel van een aantal hoteleigenaren, een plaats geven voor de ingang van het Palm Springs Art Museum. Maar museumdirecteur Louis Grachos is daar niet mee opgezet.

"Je komt uit het museum en het eerste wat je ziet is een 8 meter hoge Marilyn Monroe met haar achterkant bloot en in ondergoed", zegt hij. "Meer dan 100.000 scholieren komen jaarlijks naar ons museum. Wat voor een boodschap geven we hen hiermee? Het beeld is seksueel geladen en respectloos". "In #MeToo-tijden zal onze hele gemeenschap hierop worden aangekeken", vindt de directeur.