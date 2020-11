Plantje camoufleert zich om te ontsnappen aan Chinese traditionele 'geneeskunde'

Fritillaria delavayi is een overblijvende plant met bladeren die in kleur variëren van grijs naar bruin tot groen, en die na het vijfde jaar elk jaar één bloem voortbrengt.

De bloembol van de soort wordt al meer dan 2.000 jaar gebruikt in de Chinese traditionele 'geneeskunde' en de laatste jaren zijn de prijzen voor de bollen flink gestegen, wat ertoe heeft geleid dat er meer bollen verzameld worden.

"Zoals bij andere gecamoufleerde planten die we bestudeerd hebben, dachten we dat de druk achter de evolutie van de camouflage bij dit lid van de Fritillaria afkomstig was van planteneters, maar we vonden dergelijke dieren niet", zei mede-auteur doctor Yang Niu van het Kunming Instituut voor Plantkunde. "Toen beseften we dat mensen de oorzaak konden zijn."

"Commercieel oogsten is een veel sterkere selectiedruk dan veel natuurlijke selectiedrukken", zei Niu's collega professor Hang Sun. "De huidige stand van de biodiversiteit op aarde wordt zowel vormgegeven door de natuur als door onszelf."

De studie van Yang Niu, Martin Stevens en Hang Sun is gepubliceerd in Current Biology. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Exeter.