Staatsveiligheid: “Iran wilde bomaanslag plegen op massabijeenkomst in Parijs met Iraans-Belgisch koppel”

In het dossier is ook een vierde Belgische man, A.M., aangehouden. Hij deed zich ook voor als aanhanger van Iraanse oppositie. Hij was aanwezig in de zaal, maar bleef heel de tijd aan de zij-uitgang, ondanks vragen om mee te helpen bij de organistatie. "Hij gedroeg zich vreemd" zegt een getuige. Hij heeft een pasje voor de VIP-zone, maar gaat daar niet één keer naartoe.



Hij blijkt tijdens zijn arrestatie in Parijs een telefoon op zak te hebben met slechts één nummer: dat van “Daniel”, alias voor Assadi. De verpakking van die telefoon en een Duitse sim-kaart worden in Assadi’s gehuurde rode Ford S-MAX teruggevonden. Volgens de speuders diende hij als “back-up”-spion in de zaal.



Uit de notities blijkt dat Assadi zeker nog één iemand aanstuurt.