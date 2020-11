Twitter geeft officieel "@POTUS"-profiel op 20 januari hoe dan ook door aan verkozen VS-president Joe Biden

Traditioneel tweet de president van de Verenigde Staten vanaf het account "@POTUS" (President of the United States). Zijn echtgenote gebruikt "@FLOTUS".

"Twitter bereidt actief de overdracht voor van de accounts op 20 januari", zegt Twitter-woordvoerder Nick Pacilio aan de nieuwssite Politico. Oók als Trump op dat moment zijn nederlaag nog altijd niet zou hebben toegegeven. Voor de overdracht van de accounts is geen informatie-uitwisseling met Trumps entourage nodig.