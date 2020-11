Vrijheid van onderwijs mogelijk in het gedrang door nieuwe eindtermen, meent Raad van State

Vrijheid van onderwijs staat in België in de grondwet. En die zou nu dus mogelijk in het gedrang komen, zo staat het in het advies van de Raad van State. Die instelling gaat bij wetsvoorstellen en decreten na of ze in lijn zijn met de grondwet. Het advies is niet bindend. Zelfs met een negatief advies kan een wet of decreet nog altijd gestemd worden.